Yildiz está dispuesta a recuperar su trabajo y sabe que necesita la ayuda de Halit para conseguirlo. Sin embargo, buscarlo podría convertirse en un grave error si Ender llega a descubrir sus intenciones. ¿Qué pasará cuando su enemiga se entere de que ambos podrían estar acercándose nuevamente? ¿Será esta la oportunidad que Ender estaba esperando para atacar?

Mientras tanto, Zeynep parece estar lista para aclarar las cosas con Alihan, pero todavía quedan muchas dudas entre ellos. ¿Se atreverá a dar el primer paso o descubrirá algo que la haga cambiar de opinión? ¡Su relación podría tomar un rumbo inesperado!

No te pierdas HOY viernes 20 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.