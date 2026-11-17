Ender no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras Yildiz intenta acercarse nuevamente a Halit. La empresaria parece decidida a hacerle pagar por todo lo ocurrido y podría encontrar la manera de perjudicarla justo cuando la joven intenta salir adelante con su trabajo. ¿Hasta dónde llegará para vengarse de su rival?

Mientras tanto, Halit tendrá que tomar una decisión importante respecto a su relación con Ender y su hijo. Aunque parece dispuesto a permitir que ella mantenga el contacto, hay una condición que podría complicar las cosas. ¿Aceptará Ender estas restricciones o aprovechará cualquier oportunidad para continuar con sus planes?

No te pierdas HOY martes 17 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4 de la tarde, por Latina.