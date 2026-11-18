Halit se enterará de los problemas que Ender ha provocado en el trabajo de Yildiz y podría intervenir para evitar que su exesposa siga perjudicándola. Sin embargo, Ender no parece dispuesta a detenerse y la situación podría complicarse aún más para Yildiz. ¿Conseguirá Halit ayudarla antes de que sea demasiado tarde?

Por otro lado, Zeynep descubrirá que Alihan está comprometido, una noticia que podría cambiar el rumbo de su relación. ¿Cómo reaccionará al enterarse de que el hombre que le interesa está a punto de casarse? ¿Decidirá alejarse de él?

No te pierdas HOY miércoles 18 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.