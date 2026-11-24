La salida de Duygu podría convertirse en la oportunidad que Yildiz estaba esperando para recuperar la atención de Halit. La joven buscará acercarse nuevamente al empresario, pero no imagina que este movimiento podría despertar la furia de Ender. ¿Permitirá su rival que vuelvan a estar juntos o preparará una nueva estrategia para separarlos?

Ender no estará dispuesta a quedarse de brazos cruzados al descubrir que ambos vuelven a trabajar juntos. ¿Qué hará para impedir que Yildiz consiga lo que tanto desea? ¡La rivalidad entre ellas podría llegar a un nuevo nivel!

No te pierdas HOY martes 24 de noviembre un nuevo capítulo de Fruto prohibido, a las 4:00 p. m., por Latina.