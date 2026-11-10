FRUTO PROHIBIDO: ¡Yildiz confiesa sus sentimientos por Halit y podrían iniciar un nuevo romance!
Yildiz comienza a tener cada vez más claro lo que siente por Halit y decide abrirle su corazón a Zeynep. Mientras tanto, su acercamiento al empresario podría tomar un rumbo inesperado, pues está dispuesta a utilizar sus encantos para conquistar nuevamente su atención. ¿Conseguirá que Halit vuelva a interesarse en ella?
Por otro lado, Ender intenta mantener el contacto con su hijo, pero Halit le pone una condición que podría complicar aún más su relación familiar. Además, la empresaria no piensa quedarse de brazos cruzados y ya estaría preparando una nueva estrategia para vengarse de su exesposo. ¿Qué tendrá planeado esta vez?
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