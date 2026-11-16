FRUTO PROHIBIDO: ¡Yildiz evita a Halit mientras Alihan no puede ocultar sus celos por Zeynep!
Halit está decidido a acercarse nuevamente a Yildiz, pero ella parece tener sus propios motivos para evitarlo. Esta actitud podría desconcertar al empresario, quien no entiende por qué la joven se resiste a verlo justo cuando las cosas entre ambos podrían tomar un nuevo rumbo. ¿Será que Yildiz está intentando protegerse de sus sentimientos o tiene otro plan en mente?
Por otro lado, Alihan protagonizará un inesperado momento al encontrarse con Zeynep en un concierto acompañada de un amigo. La escena podría despertar sentimientos que él no ha logrado dejar atrás y provocar una reacción que cambiaría las cosas entre ambos. ¿Podrá disimular sus celos al verla con alguien más?
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