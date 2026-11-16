LA CAÍDA DEL REY: ¡Handan se aleja de Kenan y Ozlem podría quedarse esperando en el altar!
La historia entre Kenan y Handan parece estar lejos de terminar. Mientras él se prepara para dar un paso importante junto a Ozlem, Handan toma una decisión que podría cambiar el destino de los tres. Su cercanía con Fikret amenaza con despertar sentimientos y provocar una reacción inesperada en Kenan. ¿Será capaz de continuar con su boda sin pensar en Handan?
Por su parte, Ozlem espera que finalmente llegue el momento de comenzar una nueva vida con Kenan, pero la ausencia de su futuro esposo podría convertirse en una señal de alarma. ¿Qué habrá ocurrido para que él no llegue a uno de los días más importantes de su vida? ¿Está realmente dispuesto a dejar atrás su pasado?
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