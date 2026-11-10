LA CAÍDA DEL REY: ¡Handan sorprende a Ozlem durante su boda con Kenan!

Ozlem espera convertirse en el centro de atención durante la ceremonia y celebrar su unión con Kenan, pero un inesperado acontecimiento podría cambiar el ambiente de la fiesta. La llegada de Handan amenaza con despertar viejas tensiones y poner a prueba la seguridad de Ozlem en su relación. ¿Podrá disfrutar de su gran día sin que el pasado de Kenan vuelva a interponerse?

Además, Handan podría encontrar una nueva oportunidad para comenzar de nuevo cuando conozca a Fikret, un hombre que parece interesado en acercarse a ella. Pero la reacción de Kenan ante esta nueva compañía podría revelar que todavía hay sentimientos que no ha conseguido dejar atrás. ¿Cómo tomará Ozlem esta situación?

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