LA CAÍDA DEL REY: ¡Kenan busca a Handan y Ozlem comienza a sospechar de su esposo!
Aunque Kenan acaba de casarse con Ozlem, parece que su historia con Handan todavía no ha terminado. La ausencia de su exesposa comienza a pesarle más de lo que esperaba y podría llevarlo a tomar una decisión que pondría en riesgo su reciente matrimonio. ¿Será que Kenan no puede vivir sin Handan?
Por su parte, Ozlem empieza a notar que algo no está bien con su esposo. La postergación de la luna de miel y su comportamiento podrían despertar sospechas sobre lo que realmente está ocurriendo. ¿Descubrirá que Kenan sigue pensando en otra mujer? ¿Hasta cuándo podrá ocultarle sus verdaderas intenciones?
No te pierdas HOY martes 17 de noviembre un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.