Los encuentros secretos entre Kenan y Handan podrían estar a punto de quedar al descubierto. Cuando Kenan advierta que alguien los está vigilando, la preocupación se apoderará de ambos y tendrán que preguntarse cuánto sabe esa persona sobre su relación. ¿Quién está siguiendo sus pasos y qué pretende descubrir?

Esta inesperada advertencia podría cambiar por completo la manera en que Kenan y Handan manejan sus encuentros. ¿Se atreverán a seguir viéndose a pesar del peligro o decidirán alejarse para protegerse?¿será Ozlem quien finalmente descubra lo que ambos intentan ocultar?

No te pierdas HOY viernes 27 de noviembre un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.