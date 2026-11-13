LA CAÍDA DEL REY: ¡Kenan podría dejar plantada a Ozlem por buscar a Handan!
La relación entre Kenan y podría atravesar su momento más complicado. Una confusión durante los preparativos de la boda despertará la furia de Ozlem, quien podría sentir que Handan sigue siendo una sombra en su relación. ¿Hasta dónde llegará su molestia al notar que Kenan todavía parece tener presente a su exesposa?
Pero eso no será todo: una noticia sobre los planes de viaje de Handan podría llevar a Kenan a tomar una decisión inesperada justo cuando está por dar un paso importante con Ozlem. ¿Será capaz de dejarlo todo para intentar detener a Handan? ¿Qué pasará con la boda?
No te pierdas HOY un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.