LA CAÍDA DEL REY: ¡Kenan se reencuentra con Handan por primera vez después de su boda con Ozlem!
Aunque acaba de casarse con Ozlem, Kenan volverá a encontrarse con Handan y este momento podría complicar aún más su nueva relación. ¿Podrá mantener la distancia con la mujer que todavía ocupa un lugar importante en su vida o volverá a dejarse llevar por sus sentimientos?
Mientras tanto, Ozlem intenta entender el comportamiento de su esposo, pero este encuentro podría traer nuevas sospechas. ¿Qué pasará cuando descubra que Handan sigue presente en la vida de Kenan? ¿Estará en peligro su matrimonio?
No te pierdas HOY miércoles 18 de noviembre un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.