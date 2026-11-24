LA CAÍDA DEL REY: ¡Ozlem enfrenta a Gozde por Kenan mientras Handan no sabe cómo reaccionar ante su insistencia!
Las cosas podrían complicarse aún más para Ozlem cuando descubra que Gozde quiere involucrarse con Kenan. La situación despertará sus sospechas y la llevará a confrontarla, pero ¿está realmente dispuesta a permitir que otra mujer se acerque a su esposo? Esta rivalidad podría traer nuevos problemas a un matrimonio que ya atraviesa momentos difíciles.
Por otro lado, Handan no sabe qué pensar ante la insistencia de Kenan, quien continúa buscándola a pesar de estar casado con Ozlem. ¿Qué pretende conseguir con sus constantes acercamientos? ¿Podrá Handan ponerle límites o terminará dándole una nueva oportunidad?
No te pierdas HOY martes 24 de noviembre un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.