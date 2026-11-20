Ozlem está cada vez más convencida de que Kenan le oculta algo y esta vez no piensa quedarse con las dudas. Sus sospechas la llevarán a seguirlo para descubrir quién es la mujer con la que estaría viéndose a escondidas. ¿Qué encontrará durante su búsqueda? ¿Estará preparada para enfrentar una verdad que podría cambiar su matrimonio para siempre?

Mientras tanto, Kenan y Handan seguirán intentando mantener sus encuentros en secreto, sin imaginar que podrían estar más cerca de ser descubiertos de lo que creen. ¿Lograrán escapar de las sospechas de Ozlem o finalmente quedarán al descubierto?

No te pierdas HOY viernes 20 de noviembre un nuevo capítulo de La caída del rey, después de Yo Soy, por Latina.