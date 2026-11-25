LA CAÍDA DEL REY: ¡Ozlem sospecha de las constantes desapariciones de Kenan y podría descubrir sus encuentros secretos con Handan!
Kenan continúa buscando la manera de encontrarse con Handan a escondidas, pero sus constantes ausencias comienzan a despertar las sospechas de Ozlem. La actitud de su esposo podría hacer que empiece a cuestionar qué está ocurriendo realmente en su matrimonio. ¿Logrará descubrir dónde está Kenan cada vez que desaparece o él encontrará una nueva excusa para mantenerla engañada?
Mientras tanto, Handan también podría quedar atrapada en esta situación, pues cada encuentro con Kenan aumenta el riesgo de que su relación salga a la luz. ¿Hasta cuándo podrán mantener su secreto? ¿Qué pasará si Ozlem descubre que su esposo sigue buscando a la mujer que no ha podido olvidar?
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