MI VIDA POR TI: ¡Alya enfrenta a Ozkan para defender a Nare y podría desatar un nuevo conflicto familiar!
Alya no estará dispuesta a quedarse de brazos cruzados al presenciar el maltrato de Ozkan hacia Nare. Cuando él la acuse de mantener una relación secreta con Sahin, Alya decidirá intervenir para defenderla y ponerle un alto a sus ataques. ¿Qué hará Ozkan ante esta inesperada confrontación? ¿Permitirá que Alya se interponga en sus asuntos o buscará vengarse de ella?
Mientras tanto, Cihan tendrá una seria advertencia para Kaya antes de que este se enfrente a una situación complicada en prisión. Le pedirá que no caiga en las provocaciones de Ecmel, pero ¿podrá Kaya mantener la calma cuando esté cara a cara con él? ¡Un paso en falso podría traerle graves consecuencias!
No te pierdas HOY viernes 27 de noviembre un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6:00 p. m., por Latina.