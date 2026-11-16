Alya está cada vez más preocupada por la influencia que las costumbres de la familia Albora podrían tener sobre su hijo Deniz. Una situación inesperada la llevará a enfrentarse con Sadakat y cuestionar las enseñanzas que quiere transmitirle al pequeño. ¿Hasta dónde llegará la matriarca para imponer sus tradiciones y cómo reaccionará Cihan ante este nuevo conflicto?

Por otro lado, Alya busca recuperar su independencia y encontrar una oportunidad laboral en el hospital público, pero podría encontrarse con un obstáculo que no esperaba. La presencia de Demir, uno de los principales enemigos de los Albora, amenaza con complicar aún más su relación con Cihan. ¿Aceptará la protagonista trabajar en un lugar que podría desatar una nueva guerra familiar?

No te pierdas HOY lunes 16 de noviembre un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6 de la tarde, por Latina.