La tensión entre Alya y Cihan llega a un punto crítico luego de que Sadakat ponga en duda la lealtad de la protagonista. Una acusación podría cambiar por completo la relación de la pareja y llevar a Cihan a tomar una decisión que afectaría directamente el futuro de Alya. ¿Será capaz de dejar de lado sus sentimientos y ponerse del lado de su familia?

Alya tendrá que enfrentar uno de los momentos más difíciles desde que llegó a la mansión Albora, pues la posibilidad de alejarse de su hijo podría convertirse en su mayor temor. ¿Podrá demostrar que no ha traicionado a Cihan o esta situación terminará separándolos definitivamente?

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