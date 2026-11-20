La cercanía entre Alya y Cihan no deja de despertar sospechas y Mine comenzará a temer que los sentimientos de su esposo estén cambiando. Sus atenciones hacia Alya en el hospital podrían ser la señal de algo más que una simple preocupación. ¿Está Cihan enamorándose de ella? ¿Hasta dónde llegará Mine para evitar perderlo?

Por otro lado, Nare intentará hacerle entender a Alya que detrás de las decisiones de Cihan existen razones que todavía desconoce. ¿Logrará que cambie su manera de verlo o Alya seguirá desconfiando de él? ¡Una conversación podría ponerla frente a una difícil decisión!

No te pierdas HOY viernes 20 de noviembre un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6:00 p. m., por Latina.