MI VIDA POR TI: ¡Una revelación sobre Sadakat podría sacudir a toda la familia Albora!

La tranquilidad de la familia Albora podría llegar a su fin luego de que Sahin esté dispuesto a revelar información que cambiaría por completo la imagen que todos tienen de Sadakat. Cihan, Alya y Nare podrían descubrir que detrás del poder de la matriarca existe un secreto que ha permanecido oculto durante mucho tiempo. ¿Qué será lo que Sahin sabe y por qué decide contarlo ahora?

La situación pondrá a Sadakat en una posición complicada, especialmente cuando Cihan comience a exigir respuestas. Los conflictos familiares podrían intensificarse y sacar a la luz verdades que nadie estaba preparado para escuchar. ¿Podrá Sadakat explicar sus decisiones sin perder la confianza de los suyos?

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