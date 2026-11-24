Zerrin atraviesa un momento decisivo y no sabe si obedecer las órdenes de su familia o decirle la verdad a la policía. La posibilidad de que Kaya termine en prisión la tiene angustiada, pero su silencio también podría traer consecuencias. Alya intentará apoyarla para que tome una decisión, aunque ¿logrará convencerla de no cometer un error que podría cambiar el destino de Kaya?

Por si fuera poco, Alya descubrirá que Sadakat estaría haciendo negocios a espaldas de Cihan y que incluso pretende vender la mansión de Sahin. ¿Qué busca realmente la matriarca con este movimiento? ¿Cómo reaccionará Cihan cuando se entere de lo que su madre está planeando?

No te pierdas HOY martes 24 de noviembre un nuevo capítulo de Mi vida por ti, a las 6:00 p. m., por Latina.