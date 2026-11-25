MI VIDA POR TI: ¡Zeynep pide ayuda a Alya antes de abandonar la mansión y podría estar en grave peligro!
Después de que Cihan rechace cualquier posibilidad de iniciar una relación con Zeynep, la joven tendrá que enfrentar una situación inesperada: su familia llegará a la mansión para llevársela de regreso a su pueblo. Sin embargo, antes de marcharse, le dejará un mensaje a Alya que podría cambiarlo todo. ¿Por qué le pedirá ayuda desesperadamente? ¿Qué peligro la espera si abandona la casa de los Albora?
Alya tendrá que decidir si interviene para proteger a Zeynep, aunque hacerlo podría enfrentarla nuevamente con Sadakat y ponerla en una situación complicada. ¿Conseguirá ayudarla antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué ocurrirá si la familia de la joven descubre que pidió ayuda para escapar de su destino?
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