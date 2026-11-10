POR AMOR A MI HIJO: ¡Atilla descubre quién estaría detrás del ataque contra Karsu!

Karsu y Atilla disfrutan de un paseo nocturno cuando una situación inesperada interrumpe su tranquilidad: el local donde ella trabaja comienza a ser atacado por unos desconocidos. La protagonista tendrá que enfrentar este nuevo problema justo cuando intenta recuperar su independencia y salir adelante lejos de Reha. ¿Quién podría estar detrás de este acto?

Atilla no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y decide investigar lo sucedido para encontrar al responsable. Sus averiguaciones podrían revelar una verdad que Karsu no esperaba y provocar un nuevo enfrentamiento con alguien de su pasado. ¿Hasta dónde llegará Reha para impedir que su expareja siga adelante con su vida?

No te pierdas HOY un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 de la tarde, por Latina.