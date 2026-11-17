Karsu y Filiz tienen mucho que hablar luego de sus inesperados encuentros con Irmak, quien parece decidida a regresar a sus vidas después de tantos años. La presencia de la hermana de Karsu podría remover antiguas heridas y abrir conflictos familiares que todavía no han sido resueltos. ¿Podrán aceptar nuevamente a Irmak después de todo lo ocurrido?

Por otro lado, la relación entre Karsu y Reha continúa generando problemas, mientras Atilla podría tomar medidas para proteger a quienes le importan. Pero la noticia más esperada podría llegar de Deniz, quien empieza a acercarse cada vez más a los recuerdos de su pasado. ¿Estará finalmente listo para reconocer a la persona que nunca dejó de buscarlo?

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