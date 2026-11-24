Después de años de ausencia, Irmak volverá a buscar refugio en la casa de Filiz con una historia que podría cambiar la relación con su familia. Sin embargo, Karsu no estará dispuesta a recibirla con los brazos abiertos y le recordará el daño que causó cuando decidió alejarse. ¿Qué esconde realmente el regreso de Irmak? ¿Podrá recuperar la confianza de quienes dejó atrás?

Mientras tanto, Reha tendrá una nueva oportunidad para complicarle las cosas a Karsu justo cuando ambos están a punto de enfrentarse en el juicio de divorcio. ¿Qué estrategia utilizará para desestabilizarla? ¿Conseguirá hacerla perder la calma antes de que comience la audiencia?

No te pierdas HOY martes 24 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5:00 p. m., por Latina.