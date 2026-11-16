Karsu intenta seguir adelante con su vida, pero un inesperado reencuentro podría cambiarlo todo. Irmak, su hermana, aparece después de varios años y su regreso amenaza con despertar recuerdos y conflictos familiares que parecían haber quedado atrás. ¿Estará Karsu preparada para volver a tenerla cerca después de todo lo ocurrido?

Mientras tanto, la relación entre Reha y Karsu continúa atravesando momentos difíciles. Una situación relacionada con Tilsim podría poner nuevamente a prueba la paciencia de la protagonista, justo cuando intenta recuperar la estabilidad de su familia. Además, Deniz comienza a experimentar sensaciones que podrían acercarlo a descubrir quién era antes de su desaparición. ¿Estará a punto de recuperar sus recuerdos?

No te pierdas HOY lunes 16 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5 de la tarde, por Latina.