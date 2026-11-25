La llegada de Irmak a la casa familiar despertará muchas preguntas, especialmente en las hijas de Karsu, quienes querrán descubrir qué ocurrió para que su tía se alejara durante tantos años. ¿Qué hizo Irmak para perder la confianza de su familia? ¿Su regreso terminará sacando a la luz secretos que todos preferían mantener ocultos?

Mientras tanto, Atilla buscará mejorar la librería que instaló para Karsu, con la intención de ayudarla a salir adelante. Sin embargo, deberá tener mucho cuidado para no despertar sospechas sobre su verdadera identidad. ¿Podrá mantener su pasado lejos de Karsu o algún detalle terminará delatándolo? ¡Su secreto podría estar más cerca de descubrirse de lo que imagina!

No te pierdas HOY miércoles 25 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5:00 p. m., por Latina.