POR AMOR A MI HIJO: ¡Ozan reaparece en la vida de Karsu y Reha podría perder el control por celos!
Ozan volverá a encontrarse con el pequeño Deniz para acompañarlo en un momento importante de su vida: su exposición escolar. Sin embargo, su visita podría tener otras intenciones, pues también aprovechará la ocasión para acercarse nuevamente a Karsu con un detalle especial. ¿Estará buscando conquistar otra vez su corazón? ¿Cómo reaccionará ella ante este inesperado gesto?
Pero la tranquilidad podría durar muy poco. Cuando Tilsim le cuente a Reha sobre el regalo que Ozan le hizo a Karsu, su reacción podría desatar un nuevo enfrentamiento. ¿Será capaz de controlar sus celos al verlo cerca de su familia? ¿Qué hará cuando se encuentre con él en plena presentación de Deniz?
No te pierdas HOY viernes 27 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5:00 p. m., por Latina.