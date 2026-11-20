Karsu atraviesa uno de sus momentos más complicados y necesita encontrar trabajo cuanto antes para demostrar que puede ofrecerles estabilidad a sus hijos. Sin embargo, Reha podría estar esperando precisamente este momento para utilizar su situación a su favor. ¿Conseguirá adelantarse a los planes de su exesposa y ponerla contra las cuerdas?

Pero eso no sería todo. El incendio de la fábrica podría convertirse en una pieza clave para los planes de Reha, quien buscaría sacar provecho de lo ocurrido. ¿Qué pretende hacer con esta situación? ¿Karsu descubrirá sus verdaderas intenciones antes de que sea demasiado tarde?

No te pierdas HOY viernes 20 de noviembre un nuevo capítulo de Por amor a mi hijo, a las 5:00 p. m., por Latina.