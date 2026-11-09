Valentina Valiente Capítulo 175: Alejandro acepta casarse con Valentina

En compañía de Alejandro, Valentina recapituló todas las cosas buenas que se habían presentado en los últimos días: la recuperación de Edmundo, la tutela de sus hermanos y haber recuperado al amor de su vida. Alejandro, con mucha emoción, compartió sus sentimientos: “Yo soy el hombre más afortunado del mundo, por poderte acompañar en un momento tan lindo como este”, a lo que Valentina añadió: “Y me has acompañado en los momentos malos también”.

Al escuchar sus lindas palabras, Valentina, tímida, se animó a preguntarle: “¿Todavía quieres casarte conmigo?”. Alejandro respondió sin dudarlo: “Claro, mi amor. Claro que quiero casarme contigo. Nunca dejé de quererlo, porque tú eres y serás la única mujer con la que quiero despertar todos los días de mi vida”.

¿Valentina y Alejandro por fin tendrán el final feliz que tanto esperamos? ¿Cómo será la boda de esta pareja tan querida? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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