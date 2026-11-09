Valentina Valiente Capítulo 175: Delia se da cuenta de que Frida se fue y le avisa a Lupe
Delia fue al dormitorio de Frida y dijo: “Señora, le traigo su…”, pero no llegó a terminar la frase al ver que Frida no estaba, ni tampoco sus pertenencias. La joven revisó el cuarto para asegurarse de que no hubiera nada y salió corriendo a buscar a Lupe para contarle la impactante noticia.
Tras enterarse, Lupe respondió con frialdad: “No me sorprende. Sólo huye quien tiene algo que ocultar. Lo bueno es que esa arpía ya no va a estar bajo el mismo techo de Don Edmundo”. Las gemelas se sumaron: “Y nosotras nos libramos de ella”, celebrando que Frida se hubiera ido de la casa.
¿Adónde habrá huido Frida y qué intentará hacer ahora? ¿Qué pasará con Edmundo ahora que ella ya no está en la casa? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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