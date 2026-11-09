Valentina Valiente Capítulo 175: Frida llora al ver a Macarena sedada y atada en la clínica

Frida fue a visitar a Macarena y rompió en llanto al ver el estado en que se encontraba su hija. Cuando la doctora llegó al cuarto, Frida le preguntó: “¿Por qué la tienen así amarrada?”, a lo que ella respondió: “Sufrió una crisis, intentó escaparse, se mostró agresiva y fuera de control. Tuvimos que sedarla”.

Con mucha preocupación, Frida pensó que la mantendrían así todo el tiempo, pero la doctora lo negó, explicando que era algo temporal por el cuadro psicótico. Tras atender todas sus dudas, la doctora las dejó a solas.

Frida se dirigió a su hija: “Yo te prometo que nos vamos a ir de aquí y las dos juntas y nadie nos va a encontrar. Perdón, perdóname por todo lo que te he hecho”. Mientras Frida hablaba, Maca escuchaba, entre alucinaciones, la voz de Alejandro: “Perdóname, mi amor. Todo va a estar bien. Créeme, tú y yo nos vamos a ir a donde tú quieras”. Así, Frida entendió la preocupante situación de salud mental de su hija.

¿Frida se atreverá a sacar a Macarena de la clínica? ¿Macarena logrará recuperarse de su cuadro psicótico? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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