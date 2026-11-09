Valentina Valiente Capítulo 175: Gastón le da a Valentina una gran noticia sobre la tutela de sus hermanos

Gastón tuvo una reunión con Valentina y Alejandro para darles una excelente noticia. Ella, con mucha preocupación, ansiaba que le contara la novedad sobre la situación legal de sus hermanos. Gastón le reveló: “Aún es información extraoficial. Pero tengo varios contactos que conocen sobre el proceso de tus hermanos. Me han confirmado que el informe de la trabajadora social fue muy favorable para tu familia”.

Valentina preguntó: “¿Eso qué significa?”, y él, con mucha emoción, le respondió: “Que lo más probable que el juez determine que tú eres la tutora legal de tus hermanos”.

Al enterarse de la esperada noticia, Valentina abrazó a Alejandro y celebró junto a él. De forma profesional, Gastón le aconsejó no divulgar lo hablado hasta que la información se oficializara.

¿El juez confirmará que Valentina será la tutora legal de sus hermanos? ¿Este momento de celebración acercará aún más a Valentina y Alejandro? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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