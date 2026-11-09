Valentina Valiente Capítulo 175: La policía allana la casa de Edmundo en busca de evidencia contra Frida
Un agente de policía entró a la casa de Edmundo e informó: “Aquí tiene la orden de allanamiento, señora. El señor fiscal garantiza la legalidad de la operación. Tenemos que registrar la habitación de la señora Frida, además del resto de la casa. Buscamos evidencia para un proceso de investigación”. Lupe respondió con calma: “No se preocupe, oficial. Le vamos a dar todas las facilidades para que usted pueda realizar su trabajo, eso sí, no alterar la calma del señor Echegaray, acaba de salir de un coma. Lo último que él necesita es que le pongan la casa boca arriba”.
Al conocer estos detalles, el oficial aclaró: “Quédese tranquila, actuaremos con bastante precaución. Indíquenos por favor cuál es la habitación de la señora y procederemos con cuidado”. De esta forma, Lupe colaboró con la policía y la investigación se puso en marcha.
¿La policía encontrará la evidencia que necesita contra Frida? ¿Qué descubrirán en su habitación? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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