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Valentina Valiente Capítulo 176: Ericka oculta un oscuro cuaderno obsesivo sobre la vida de Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Al ingresar a su cuarto a solas y asegurarse de no ser vista, Erika abrió un sospechoso cuaderno que mantiene oculto entre sus pertenencias.
Las páginas están repletas de detallados apuntes sobre la vida, rutina y movimientos de Valentina, acompañados por una fotografía fija de ella.
Mirando el retrato, Erika susurró para sí misma una frase: “Todavía no es momento”, confirmando que su llegada no es ninguna casualidad y que algo prepara.

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