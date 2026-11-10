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Valentina Valiente Capítulo 176: ¡Frida es la asesina! Encuentran pruebas clave y ordenan captura internacional

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Uno d los agentes informa al comandante sobre los resultados de las pericias: “Parece que la señora Frida Colmenares es una joyita”, lanza al confirmar que los objetos desenterrados corresponden a “Lizardo Benítez, un anticuario que fue asesinado”, cuya computadora y celular fueron encontrados en poder de la sospechosa.
Ante la contundente evidencia, el comandante no oculta su indignación: “Si esa mujer tuvo la sangre fría de cometer el homicidio y enterrar las cosas de la víctima y actuar como si no pasara nada, bien pudo haberlo hecho otra vez con Humberto Correa”.
Con las sospechas apuntando a que también tendría cómplices en sus oscuros manejos, las autoridades no pierden más tiempo: “Gestionamos la orden de captura entonces…, hazlo ya, quiero ser yo mismo el que espose a Frida Colmenares”, ordena el comandante, desatando la cuenta regresiva para la caída de la prófuga.

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