Valentina Valiente Capítulo 176: La policía irrumpe la casa de Frida por pruebas clave
Tras las sospechas de su papel como la mente maestra detrás de su secuestro, la policía no dudó en ejecutar un allanamiento en la casa de la ahora prófuga de la justicia.
En una escena cargada de adrenalina y dramatismo, los efectivos policiales tomaron el control total de la propiedad con la orden precisa de los agentes. Con frases de total urgencia como “¿pero qué tenemos aquí? Hay que poner cada cosa en un contenedor de seguridad y etiquétalo como es debido”, la policía no dejó cabo suelto.
Los efectivos exigieron buscar por cada rincón: “Tú sigue cavando por todo el perímetro, no quiero que se me escape absolutamente nada”, mientras revisaban cada punto de la casa y restos clave para resolver el caso
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