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Valentina Valiente Capítulo 176: Mirkala acusa a Erika de sabotaje tras misteriosa desaparición de vestuario

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Mirkala le advierte a Valentina sobre Mirkala: “Mira, Vale, yo no quiero sonar como disco rayado ya, pero sigo sintiendo que hay algo raro con Erika”. Ante la negativa inicial, la alerta llega cuando Mirkala le revela: “Jenny me llamó, encontraron tu vestuario afuera de la bodega de Wilfredo”, desatando el desconcierto en Valentina.
Sin embargo, Mirkala apunta directamente a la única culpable posible: “Es imposible que la ropa se haya salido sola de la maleta, alguien tuvo que sacarla, y la única persona que tuvo la oportunidad fue Erika […] y fue cuando yo fui a la bodega a comprar unas cosas y ella se quedó solo unos minutos en el taxi”.
Convencida, Mirkala cuestiona el pasado de Erika: “En el mercado nadie la conocía, no tiene redes, no tiene DNI, son demasiadas cosas raras que no podemos pasar por alto”. A pesar de las advertencias, Valentina le pide frenar los ataques hasta tener pruebas concretas.

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