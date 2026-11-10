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Valentina Valiente Capítulo 176: Valentina y Alejandro deciden retomar sus planes de boda

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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La emoción se apodera de la escena cuando Valentina y Alejandro deciden compartir la gran noticia con Susana: “Vale y yo hemos decidido retomar nuestros planes de boda”, anuncian con entusiasmo. Susana no dudó en comartir su alegría: “¡qué buena noticia, qué alegría”.
Sin embargo, la atmósfera se vuelve un poco tensa cuando Susana decide hablar sobre Frida Ante la confusión de la pareja, ella sentencia: “Nadie sabe dónde está Frida, y alguien como ella que se siente acorralada, que ya no tiene nada que perder… no sé, me da miedo, creo que es capaz de cualquier cosa, así que solo les pido que anden con cuidado”.

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