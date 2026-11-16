Erika y Valentina llegaron a la casa de Alejandro para dejar los polos del merchandising destinados a los niños del hospital. Valentina le pidió a Erika que fuera a pagarle al taxista que esperaba afuera del edificio. Justo en ese momento, Susana salió del departamento y se encontró con Valentina, mientras Erika las veía desde lejos, totalmente anonadada.

Como Erika tardaba demasiado en regresar, Valentina salió a buscarla junto con Alejandro y Susana, pero no la encontraron. Los tres quedaron extrañados por su repentina desaparición.

¿Por qué Erika se quedó tan impactada al ver a Susana? ¿Adónde se habrá ido tan de repente? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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