Gabo y Bárbara llamaron a Valentina y Alejandro para contarles cómo les iba en su viaje a Argentina y revelarles una noticia inesperada: “¡Nos vamos a casar!”. Alejandro y Valentina, con mucha emoción, los felicitaron y preguntaron por los detalles de la ceremonia. Gabo y Bárbara respondieron: “Es más pronto de lo que esperan. Ahora más tarde te mando la info”.

Con mucha intriga, Valentina y Alejandro se alegraron por sus amigos y poco después se enteraron de la peculiar manera en la que sería su boda: un matrimonio dentro de un juego de celular. Entre risas, ambos empezaron a preguntarse por las particularidades del evento: “¿Van a decir los votos y eso? Yo soy capaz de llorar con eso”, “¿Y los regalos serán cosas del juego?” y “¿Esto es una boda oficial, tiene valor legal?”. Así, compartieron un momento muy divertido junto a Gabo y Bárbara.

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