En el dormitorio de Edmundo, la enfermera avisó que le suministraría la medicación, mientras Lupe dejaba en claro que solo estaba acompañando a un viejo amigo.

Las gemelas llegaron de repente a contar las terribles noticias sobre Frida que estaban presentando en la televisión. Ximena también vio el noticiero, al igual que Alejandro y Valentina, y todos quedaron expectantes ante lo que dijo la periodista: “¿Se acuerdan del caso de Lizardo Benítez, el anticuario que fue encontrado muerto en su tienda hace algunos meses? Pues nuevos indicios relacionarían directamente a Frida Colmenares (…)

Eso no es todo. Fuentes cercanas a la investigación señalan que la señora Colmenares también podría estar involucrada en otro caso de homicidio, el de Humberto Correa, presunto secuestrador de Colmenares. Fuentes oficiales investigan la hipótesis de que Colmenares haya fraguado su propio secuestro, coludida con el difunto Correa y con el abogado Rodrigo, un tercer cómplice. Un autosecuestro, tal como lo escucharon. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la sospechosa”.

Ante tal noticia, todos se quedaron en estado de shock al tomar conciencia de la magnitud de los actos criminales de Frida.

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