Diego entró a la casa de Jenny y ella le contó que había soñado con él: “Yo no debería estar soñando con el ex de mi mejor amiga, porque yo soy una persona que tiene códigos y no debería pasar por más que yo quisiera, pero no debería”. Jenny se animó además a confesarle: “En una conversación, yo le dije a Valentina que para mí el hombre perfecto era un Diego”, a lo que él le respondió: “¿Me estás proponiendo algo?”.

Con muchos nervios, Jenny negó tener esas intenciones y dijo que la lealtad con los amigos va por delante de sus deseos. Diego, sin problema alguno, se mostró de acuerdo con lo importante que es ese valor. Tras esa coincidencia, ambos se miraron y se besaron.

Luego, Jenny se preguntó qué estaban haciendo y le pidió a Diego tres razones por las que sería una buena decisión estar juntos. Él le dio todas las que pidió: “Primer razón es que Valentina y yo no estamos hace mucho (…) La segunda razón es que Alejandro y Valentina se aman y van a estar juntos para toda la vida (…) La tercera razón es que siento cosas muy fuertes”. Todo terminó con otro beso y con ambos dándose cuenta de que estaban felizmente enamorados.

¿Jenny se animará a contarle a Valentina lo que pasó con Diego? ¿Cómo reaccionará su mejor amiga al enterarse de esta nueva pareja? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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