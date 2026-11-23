Valentina Valiente Capítulo 182: Gracia María confronta a Susana mientras la policía va en camino a capturarla
Valentina entró a sacar la cámara escondida del cuarto de Edmundo y Sandoval, tras haber visto todo desde su celular, les confirmó: “Todo resultó increíble, tenemos registrada la confesión de Susana”. Valentina, Gracia María y Lupe celebraron el éxito de su plan, sabiendo además que el proceso para la captura de Susana ya había comenzado.
Tras enterarse, Gracia María no dudó en pedirle a Valentina: “Quiero que me lleves a la casa de Susana ahorita mismo”. Lupe intervino: “No sé si sea buena idea”, pero Gracia María, con mucha rabia contenida, respondió: “Esa mujer destruyó a mi familia, me robó mi vida. Quiero ver con mis propios ojos cuando la detengan, tengo derecho”.
Valentina accedió a su petición y, cuando llegó el momento esperado, Gracia María la confrontó cara a cara: “¿Qué pensaste? ¿Qué no iba a volver? ¿Que me iba a tragar la tierra? Casi aciertas, pero no, aquí estoy. ¿Ya te acordaste de mí, tía?”. Finalmente, la orden de captura quedó en marcha y el cuerpo policial se dirigió a la casa de Susana.
¿Susana será capturada por todo el daño que causó? ¿Cómo reaccionará al ver que Gracia María está viva y frente a ella? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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