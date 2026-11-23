Al saber que aparentemente Edmundo contaba con sus últimos momentos de vida, Susana fue a verlo y empezó a insultarlo, diciéndole que la culpable del asesinato de su familia era ella. Con mucha frialdad y crueldad, lo miró a la cara y le reveló: “Quizá eso sea tu mayor castigo, morirte sintiendo la misma impotencia que yo sentí durante años. Toda tu familia muerta en la misma noche. La idea era que te murieras tú también, pero la vida fue muy generosa conmigo y sobreviviste. Así pude ver cómo sufrías todo el tiempo, por todo lo que habías perdido y sobrevivió tu nieta también, pero la pude esconder de ti lejos para que nunca la puedas encontrar”.

Además, confesó que sabía de las verdaderas intenciones de Frida con su dinero y le pidió recordar dos nombres: “Leticia Belaochaga, ¿te suena ese nombre? Seguro que no te dice nada, seguro que ni siquiera sabes quién es. Rafael, seguro que no te dice nada, para mí eran todo. Ya te puedes ir al infierno, mi familia está vengada”. Con estas últimas palabras, Susana dejó a Edmundo en mal estado, en una situación de shock tras recibir tan fuertes y reveladores comentarios.

¿Edmundo logrará sobrevivir a esta cruel confesión? ¿Qué pasará ahora que se sabe que su nieta sigue con vida? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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