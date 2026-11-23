Valentina Valiente Capítulo 182: Susana se lanza del techo de su casa al verse acorralada por la policía
Al saber que había caído en la trampa y que la policía acababa de llegar para capturarla, Susana no pensó en otra alternativa que escapar al techo de su casa. Valentina y Alejandro, quien llegó al mismo tiempo que los oficiales, la persiguieron y la encontraron en el borde del techo, amenazando con tirarse. Entre gritos y lágrimas, Alejandro le pidió que se detuviera.
Como último acto, Susana le dijo: “Lo siento, hijo (…) Te amo” y se lanzó, cayendo inconsciente. Alejandro quedó con la impactante imagen de su madre, y Valentina lo abrazó para consolarlo.
¿Susana sobrevivirá a esta caída? ¿Cómo superará Alejandro todo lo que acaba de vivir? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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