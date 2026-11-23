Después de cinco meses de la tragedia de Susana, Alejandro sorprendió al ir a visitar a su madre en la cárcel. Susana seguía con vida, aunque se mostraba con heridas tras su intento de escapar de la policía. Alejandro la saludó: “Hola, má. Perdóname por no venir el otro día, la chamba está fuerte estas semanas”, a lo que ella respondió: “No te preocupes, hijo”.

El capítulo terminó con mucha intriga sobre el futuro de Susana y su relación con Alejandro.

¿Alejandro podrá perdonar del todo a su madre? ¿Cómo será la vida de Susana tras las rejas? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.

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