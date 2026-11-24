Valentina Valiente Capítulo 183: Susana culpa a la constructora de Edmundo por la muerte de sus padres tras un desalojo
Con crudeza, recordó el 23 de marzo de 1983, fecha en que la constructora de Edmundo ordenó un violento desalojo para levantar un centro comercial. En medio de la batalla, su madre, Leticia Velázquez, recibió el impacto de un proyectil lacrimógeno que le fracturó el cráneo y acabó con su vida tras días de agonía.
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