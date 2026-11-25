En el momento más importante de su vida, Alejandro se encontraba sumamente ansioso, y Gabo fue a calmar a su amigo: “Tranquilo, respira. Todo va a salir bien”. Alejandro le contestó: “Creo que nunca he estado tan nervioso en mi vida”, demostrando lo mucho que había esperado por casarse con el amor de su vida.

Al girar, se dio cuenta de que Valentina había llegado acompañada de Edmundo, quien le dedicó unas tiernas palabras antes de empezar la boda: “Es un gran honor entregarte en el altar, Valentina”. Ella le respondió: “Te quiero mucho”, y le dio un tierno beso en la mejilla. Cuando Edmundo la entregó, le dijo a Alejandro: “Cuida muy bien a mi nieta”, y él contestó sin dudar: “Toda la vida”.

Una vez en el altar, los novios cantaron sus sinceros deseos como pareja, y se vio cómo toda la gente que los acompañó en el camino estaba presente: amigos y familia, e incluso Rita por videollamada con Jenny, siendo incondicionales en este instante tan especial de sus vidas.

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