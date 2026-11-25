Luego de dos meses de lo ocurrido en su boda, Alejandro se mostró recuperado del disparo y se encontró junto a Valentina. Ella le recordó: “Te dije que lo nuestro era casi imposible, que teníamos todo en contra (…) ¿Y tú qué me dijiste?”. Alejandro le contestó: “Te dije que lo bueno tenía que pesar más que lo malo”. Así, hicieron un recuento de todas las dificultades que tuvieron que pasar para por fin estar felizmente juntos.

Luego se dieron un abrazo y Valentina dijo: “Y eso que esto es solo el comienzo, ¿qué más nos tocará vivir?”. Con la intención de calmar sus dudas, Alejandro respondió: “Una peli comiendo canchita”, lo que hizo muy feliz a Valentina, quien lo consideró el sueño de su vida. Todo terminó con un tierno beso en el mirador, y así fue como culminó esta historia.

¿Qué fue lo que más te emocionó de este final? ¿Era el cierre que esperabas para Valentina y Alejandro? Revive todos los momentos de Valentina Valiente.

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